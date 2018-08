Heidelberg. (pol/mün) Ein 11-jähriger Junge ist am Sonntagnachmittag auf dem Handschuhsheimer Heiligenberg vier Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben der Polizei spielten er und drei Freunde auf Ruinenmauern. Er habe das Gleichgewicht verloren und sei in eine Grabstätte gestürzt. Dabei erlitt er eine Arm- und Kopfverletzung und wurde von einem Rettungshubschrauber in die Chirurgie Heidelberg geflogen. Obwohl der Junge teils auf steiniges Gelände fiel habe er keine keine lebensgefährlichen Verletzungen, so die Polizei