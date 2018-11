Heidelberg. (pol/rl) Von einem Auto angefahren wurde ein 10-jähriger Radfahrer auf der Sofienstraße am Freitagvormittag. Der Junge war gegen 8.50 Uhr von den Neckarstaden aus in Richtung Bismarckstraße unterwegs gewesen. Als er laut Polizeibericht trotz roter Ampel auf dem Fußgängerüberweg die Sofienstraße überquerte, wurde er von einem VW erfasst, der in Richtung Brückenstraße unterwegs war.

Der 10-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. An dem VW entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der Erstversorgung des Jungen staute sich der Verkehr bis etwa 9.30 Uhr in der Sofienstraße bis zur Kurfürstenanlage.