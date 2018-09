Heidelberg-Kirchheim. (pol/rl) Drei Autos aufgebrochen wurden am "Jumpinn" im Harbigweg am Mittwochabend. Laut Polizeibericht schlug der Täter zwischen 19.45 und 22 Uhr die Seitenscheiben an einem Nissan, einem VW und einem Skoda ein und klaute jeweils eine Handtasche, die von außen nicht sichtbar im Auto lagen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/34180 in Verbindung zu setzen.