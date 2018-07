hob. Ein Handtaschenraub sorgte am Sonntag gegen 22 Uhr für einen großen Polizeieinsatz in der Bergheimer Vangerowstraße. Auf der Suche nach dem Täter umstellten sieben Streifenwagen ein leerstehendes Haus neben der Shell-Tankstelle, in das sich ein Verdächtiger laut Zeugen geflüchtet haben sollte. Bei der Durchsuchung setzten die Beamten Hunde ein. Sie konnten niemanden finden.

Zuvor war gegen 21 Uhr bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass eine 20-jährige Frau im Wieblinger Weg, in der Nähe der Haltestelle Ochsenkopf, überfallen worden sei. Die Geschädigte telefonierte gerade und lief in Richtung SRH-Klinik, als sich der Täter von hinten näherte und die Handtasche an sich riss. Bei dem Versuch, diese festzuhalten, stürzte die 20-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Mannheimer Straße. In der Tasche befanden sich 100 Euro, Ausweispapiere sowie eine Bankkarte.

Der Täter ist etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat kurze graue Haare. Er trug ein orangefarbenes T-Shirt und eine helle, lange Hose. Gestohlen wurde eine weiße Kunstlederhandtasche mit Metallanhänger. Zeugen sollen sich unter der 0621 / 174 55 55 bei der Kripo melden.