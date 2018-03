Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Schlägerei mit Pfeffersprayattacke kam es in der Hauptstraße am frühen Sonntagmorgen. Laut Polizeibericht standen fünf Personen im Alter zwischen 19 und 25 Jahren gegen 0.45 Uhr in der hinteren Hauptstraße vor einem Imbiss.

Plötzlich wurden sie von zwei Passanten angepöbelt. Ein Wort ergab das nächste, bis einer der Pöbler dann versuchte auf die Gruppe einzuschlagen. Da seine Fausthiebe nicht trafen, zückte der zweite Pöbler ein Pfefferspray und besprühte die fünf jungen Männer. Anschließend gingen die beiden in Richtung Untere Straße weiter.

Drei der Angegriffenen erlitten durch das Gas Augenreizungen. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Von den beiden Angreifer hatte einer blonde, der andere brünette Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit diesem unter Telefon 06221/991700 in Verbindung zu setzen.