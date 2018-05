Heidelberg. Ein in der Burgstraße geparkter Opel Astra wurde in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagfrüh von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und im Frontbereich beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. An der Unfallstelle wurden Plastikteile vom Verursacherfahrzeug aufgefunden, woraus geschlossen werden kann, dass es sich um einen älteren VW handeln dürfte. Hinweise erbittet die Verkehrspolizei Heidelberg, Tel. 06221/991870. (pol)