Heidelberg. Fünf Verletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochabend auf der B 37 (der Verlängerung der A 656 aus Richtung Mannheim). Gegen 19.30 Uhr prallte nach Angaben der Polizei der Fahrer eines Wohnmobils aus Unachtsamkeit und aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn auf einen vor ihm langsam fahrenden 21-jährigen Opel-Corsa-Fahrer auf. Dieser schob daraufhin einen vor ihm fahrenden Hyundai in die Leitplanken, ein VW-Passat wurde ebenfalls noch in den Unfall verwickelt und nach dem Zusammenstoß mit dem Wohnmobil auf die rechte Fahrbahn geschoben. Die beiden Insassen des Opel-Corsa sowie die drei Insassen im VW-Passat wurden verletzt, sodass eine Behandlung in einer Klinik notwendig wurde. Der Unfallverursacher und die Insassen des Hyundai blieben unverletzt.

Drei der vier beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der A 565/B 37 ab dem Heidelberger Kreuz in Richtung Heidelberg zu einem Verkehrsstau. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle umgeleitet. (pol)