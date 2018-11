if. Ein Polizeiauto hatten sich vier junge Männer ausgesucht, um offenbar ihren Frust abzulassen. Die Jungs von 18 und 19 Jahren rissen den Mercedesstern von der Motorhaube, beschädigten den Außenspiegel und "verzierten" den Wagen mit diversen Aufklebern.

Das Ganze geschah am frühen Donnerstagmorgen zwischen 1.40 Uhr und 2.30 Uhr, als eine Streifenbesatzung ihr Dienstfahrzeug am Uniplatz stehen ließ, um zu Fuß einen Kontrollgang durch die Altstadt zu machen. Als die Beamten zurückkehrten, sahen sie die Gruppe, die sich an dem Auto zu schaffen machte. Als die Jungs die Polizisten sahen, flüchteten zwei. Sie konnten eingeholt und festgenommen werden. Alle vier alkoholisierten Heranwachsenden wurden mit zum Revier genommen. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.