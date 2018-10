Heidelberg. Auch dreiste Hartnäckigkeit half dem mutmaßlich gleichen Betrüger am Mittwoch, 5. September, nicht, seine Ziele zu erreichen. Nach Polizeiangaben ließen ihn die offenbar vorher gezielt ausgesuchten Opfer in gleich drei Fällen regelrecht "abblitzen". Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr hatte ein der Stimme nach jüngerer Mann kurz nacheinander bei zwei älteren Damen im Pfaffengrund angerufen und sich als "Neffe" ausgegeben. Er wollte seine angeblichen Tanten in ein Gespräch verwickeln, in dem es um eine finanzielle Notlage ging. Beide Damen erkannten aber, dass es sich um einen Betrüger handeln muss und handelten goldrichtig, indem sie einfach auflegten. Bei einem Telefongespräch mit einer Frau in der Weststadt wurde der Betrüger dann dreister und behauptete, der "Neffe" befände sich angeblich gerade in Heidelberg und müsse bei einem Notar eine Anzahlung von 1500 Euro machen. In diesem Fall fand die Angerufene noch einige deutliche Worte, bevor sie das Gespräch beendete.

In Schlierbach versuchte es der Betrüger dann einen drittes Mal. Bei einer 77-Jährigen gab er sich erneut als Neffe aus und wollte die Aushändigung von 30.000 Euro erreichen. Auch dort wurde der Betrugsversuch aber erkannt und das Gespräch beendet. Mit dem Verhalten der drei Geschädigten sind die Ermittler des Betrugsdezernates der Heidelberger Kriminalpolizei ausgesprochen zufrieden. In allen Fällen wurde richtig reagiert, das Telefonat sofort beendet und die Polizei informiert. (pol)