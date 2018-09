Heidelberg: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto kam es am Mittwoch, 17. Oktober, um 09.20 Uhr in der Mönchhofstraße. Eine 46-jährige Frau bog mit ihrem VW von der Wielandstraße in die Mönchhofstraße ein. Sie hielt zwar zunächst an der Einmündung an, übersah aber trotzdem die vorfahrtsberechtigte 28-jährige Radfahrerin, die auf dem rechten Radweg der Mönchhofstraße fuhr.

Diese wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte dann zu Boden, wobei sie sich leicht verletzte. Der hinzugerufene Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in die Chirurgie Heidelberg. Es entstand nur geringer Sachschaden.