ste. Zwei versuchte Fahrraddiebstähle beschäftigten die Heidelberger Polizei am Sonntagnachmittag. Einmal versuchten Kinder und Jugendliche, ein Zweiradschloss zu knacken. In einem weiteren Fall sucht die Polizei den Besitzer eines gestohlenen Fahrrads.

Ein Zeuge hatte zunächst bei der Polizei gemeldet, dass ein vermeintlich hochwertiges Mountainbike unverschlossen an einer Parkbank an der Römerstraße gelehnt habe. Kurz darauf sei ein unbekannter Mann mit dem Rad in Richtung Franz-Knauff-Straße davongefahren. Eine Streife traf kurz darauf einen 32-Jährigen in der Nähe der Parkbank an. Neben ihm stand das Mountainbike, an dessen Lenker ein Fahrradschloss hing. Als er den Streifenwagen sah, wollte der Mann sich zuerst entfernen, blieb aber nach Aufforderung der Beamten stehen. Zunächst weigerte er sich, seine Personalien anzugeben. Als er auf das Fahrrad angesprochen wurde, gab er sie schließlich preis und sagte, dass das Fahrrad gestohlen sei. Es wurde sichergestellt und zur Dienststelle gebracht. Das Schloss wurde dem 32-Jährigen wieder ausgehändigt, da er die passenden Schlüssel vorweisen konnte. Ob es sich bei dem Mann um den Dieb handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, so die Polizei. Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Cube", das eine auffällige neon-orangefarbene Gabel hat. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten, denen ein solches Fahrrad entwendet wurde - sie können sich unter Telefon 06221 / 99-1700 melden.

In Rohrbach beobachtete ein Zeuge ebenfalls am Sonntag, wie sich drei Jugendliche an einem Fahrradschloss zu schaffen machten, und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen um 17 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Ortenauer Straße" auf ein 13-jähriges Kind und zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren, auf die die Beschreibung zutraf. Einer der Jungen saß auf einem Fahrrad, das am Geländer angeschlossen war, dessen Schloss jemand aber zu öffnen versucht hatte. Neben dem Trio lagen ein unverschlossenes Fahrrad sowie Werkzeug auf dem Boden. Außerdem hatten die Drei weiteres Werkzeug bei sich. Gegen sie wird nun wegen Verdachts des Diebstahls ermittelt, berichtet die Polizei. Die beiden Jugendlichen durften nach der Aufnahme ihrer Personalien vor Ort wieder gehen, der 13-Jährige wurde nach Hause gebracht. Während der Fahrt zu seiner Mutter bedachte der Junge die Polizeibeamten mit unflätigen Worten. Gegen ihn wird nun zusätzlich wegen Beleidigung ermittelt.