Heidelberg. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13./14. April, beschädigte ein VW älteren Baujahrs einen in der Burgstraße abgestellten Opel Astra. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden von mindestens 2000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und Unfallverursacher sowie dessen Fahrzeug bitte an Verkehrspolizei, 06221/99-1870 oder das Polizeirevier Heidelberg-Nord, 06221/4569-0. (pol)