Heidelberg. (pol/rl) Einen Verkehrsunfall verursachte ein Jaguar-Fahrer am Sonntagabend im Stadtteil Pfaffengrund. Der 42-jährige Fahrer war zunächst auf der Henkel-Teroson-Straße unterwegs und musste an der roten Ampel am Kurzpfalzring anhalten.

Bei grün beschleunigte der Jaguar und bog nach links in den Kurpfalzring ab. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle, sodass der Jaguar sich um 180 Grad drehte und gegen ein Verkehrsschild prallte. Das Schild wurde aus der Verankerung gerissen und knickte um. Der Fahrer setzte dann den Jaguar zurück und fuhr in Richtung Eppelheim davon.

Zeugen des Unfalls hatten sich zwischenzeitlich das Kennzeichen notiert und alarmierten die Polizei. Ein weiterer Zeuge folgte dem Jaguar bis zur Halteranschrift, wo Polizeibeamte den 42-jährigen Fahrer schließlich antrafen und ihm zur Alkoholkontrolle Blutproben abnahmen. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.