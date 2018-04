Heidelberg. Eingebrochen wurde am späten Dienstagabend, 28. August, in ein Ledergeschäft in der Elisabethstraße in Wieblingen. Möglicherweise wurden die drei bislang nicht ermittelten Täter von einer vorbeigehenden Zeugin in die Flucht geschlagen, so die Polizei am Mittwoch. Diese informierte die Polizei, die vor Ort dann auch ein aufgebrochenes Fenster oberhalb der Eingangstüre feststellen konnte. Eine Verbindungstür zum Büro stand zudem offen; nach bisherigen Ermittlungen wurde jedoch nichts gestohlen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Trio verlief ohne Erfolg. Kurz nach 1 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Optikergeschäft in Sandhausen gemeldet. Möglicherweise kommt das Trio auch für diesen Einbruch in Betracht, zumindest eine durch die Zeugin abgegebene Personenbeschreibung traf zu. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und werden vom Polizeiposten Wieblingen geführt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/830740 entgegen. (pol)