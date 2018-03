Heidelberg-Südstadt. (pol) Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, wurde in drei Gartenhäuser eines Kleingartenvereins eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten laut Polizeibericht vermutlich mit einem Stemmeisen die Eingangstüren auf und entwendeten Gartengeräte (Motorsägen und Heckenscheren) sowie ein Radiogerät und Spirituosen. Darüber hinaus wurden in zwei der Gartenhäuser die Stromkabel, in einem Fall zu einem Solardach gekappt.

Insgesamt dürfte ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221 / 3418-0 in Verbindung zu setzen.