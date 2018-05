Heidelberg. In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag, 14./15. März, verschafften sich bislang nicht ermittelte Täter Zutritt zur Gärtnerei in der Quinckestraße. Über den Neuenheimer Friedhof gelangten sie auf das Gelände, durchtrennten zuvor den Maschendrahtzaun und drückten die Hecke auseinander. Aus der Werkstatt stahlen die Unbekannten nach Polizeiangaben Kettensägen, Heckenscheren, Bohrmaschinen im Wert von circa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 4569-0, in Verbindung zu setzen. (pol)