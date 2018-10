Heidelberg. Eingebrochen wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 14. Juni, in einer Firma in der Adlerstraße. Der noch nicht ermittelte Täter drang nach Polizeiangaben über ein im Erdgeschoss liegendes Fenster in das Büro der Geschäftsleitung ein und entwendete den Schlüssel für den Tresor aus dem aufgehängten Schlüsselkasten. Anschließend entnahm er aus dem Tresor des Betriebs Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei unter Telefon 06221/34180 oder 06221/830740 in Verbindung setzen. (pol)