Heidelberg: Nur einen kurzen Augenblick war am Mittwochvormittag die 87-jährige Geschädigte nicht in ihrer Wohnung in der Oppelner Straße, als sich zwei unbekannte Täter darin aufhielten. Laut Polizei hebelten offenbar die Einbrecher die Balkontüre auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Geschädigte überraschte die Unbekannten und forderte sie unverzüglich auf, ihre Wohnung zu verlassen. In der kurzen Zeit schafften es die beiden, zwei Goldketten und vier Goldringe (585er Gold) im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden.

Die Dame war so geschockt, dass sie fast eine Stunde später erst die Polizei einschaltete. Eine Beschreibung konnte sie zudem nicht abgeben.

Anwohner teilten mit, dass am Vortag ein silberner Kleinwagen - evtl. Peugeot - mit französischem Kennzeichen, besetzt mit vier Personen, für mehrere Stunden vor dem Anwesen parkte. Ob dieses Auto mit der Tat in Verbindung zu bringen ist, bleibt u.a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die am Mittwoch gg. 11 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 3418-0, in Verbindung zu setzen.