Heidelberg. Ein bislang unbekannter Täter brach in ein Spirituosengeschäft in der Hauptstraße ein.

Zwischen Montag, 31. Dezember, 14.30 Uhr und Mittwoch, 2. Januar, 9 Uhr hebelte der Einbrecher nach Angaben der Polizei die Haustür des Gebäudes im Küchengässchen auf und gelangte so in den Innenhof. Dort hebelte er die Fluchttür des Verkaufsraums auf und gelangte in den Aufenthaltsraum.

Hier entwendete er einen Wandtresor mit Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte (06221/991700) in Verbindung zu setzen. (pol)