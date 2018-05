Heidelberg. Ein Verkehrsunfall auf der Schlierbacher Landstraße/Einmündung Ziegelhäuser Brücke hat am Montag, 29. Oktober, gegen 19.30 Uhr einen Schwerverletzten und einen Schaden von ungefähr 10.000 Euro gefordert. Laut Polizei missachtete ein aus Neckarbischofsheim stammender Renault-Fahrer das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem ordnungsgemäß von der Ziegelhäuser Brücke kommenden Fiat Ducato eines Eberbachers. Der Renault schleuderte durch den Zusammenprall unter anderem gegen den Ampelmast. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle musste der Mann aus Neckarbischofsheim in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung eingeliefert werden. (pol)