Heidelberg. Knapp 600 Euro erbeutete ein dreister Dieb am Samstagabend, 20. April, in einer Gaststätte auf der Karlsruher Straße. Nach Angaben des Polizei betrat der Täter durch einen Hintereingang, der zum Lüften offenstand, die Nebenräumlichkeiten der Gaststätte und konnte aus den abgelegten Taschen der Angestellten die Geldbeutel entnehmen. Die Tat ereignete sich am Samstagabend zwischen 19:30 Uhr und Mitternacht. Zeugen, die den Täter beobachtet haben, mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 in Verbindung setzen. (pol)