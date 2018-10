Heidelberg. Immerhin: Sie hatten Badehosen an. Trotzdem war es keine gute Idee, was drei junge Männer im Alter zwischen 23 und 25 Jahren am Samstag gegen 17 Uhr vorhatten: Sie wollten im Neckar, dessen Wassertemperatur laut Polizei derzeit bei 6 Grad Celsius liegt, am Stauwehr Wieblingen schwimmen gehen. Der Grund: Sie hatten eine Wette verloren.

Allerdings hatte das Vorhaben ein Zeuge beobachtet, der die Polizei und die wiederum den Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie die DLRG Heidelberg alarmierte. Mehrere Polizeistreifenbesatzungen trafen die drei jungen Männer dann noch am Ufer an und konnten sie überzeugen, den Sprung ins ziemlich kühle Nass bleiben zu lassen. (pol/mün)