Heidelberg. Im Bereich der Heidelberger Hauptstraße und dem Bismarckplatz sind am Montag, 12. November, mehrere Taschendiebe auf Beutezug unterwegs gewesen. Laut Polizei wurden ihr insgesamt vier Taschendiebstähle gemeldet. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten in einer Boutique in der Hauptstraße zwei verdächtige Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren ausfindig und schließlich auf dem Bismarckplatz überprüft werden. Da eine der beiden Frauen wegen Diebstahls bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde das Duo zum Polizeirevier mitgenommen. Bei der Durchsuchung wurden größere Bargeldbeträge in der Hand- bzw. Hosentasche gefunden. Nach Überprüfung der Wohnsitze in Gelsenkirchen wurden die beiden Frauen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zu weiteren Taschendiebstählen kam es in einem Schuhladen, wo einer 40-Jährigen Frau ihre Geldbörse gestohlen wurde; tatverdächtig sind in diesem Fall zwei Frauen im Alter zwischen 55 bis 60 Jahren. Auch eine 54-jährige Frau und eine 32-jährige Touristin wurden Opfer von Taschendiebstählen. Die weiteren Ermittlungen hat nun das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen. (pol)