Heidelberg. Die Handtasche einer 70-jährigen Heidelbergerin entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Einkaufswagen der Frau. Die Dame hielt sich am Mittwochmorgen, 7. März, gegen 8.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Poststraße auf, als die schwarze Tasche gestohlen wurde. Laut Polizei wartete der Dieb auf einen unbeobachteten Moment um in den Besitz von Bargeld und den persönlichen Ausweispapieren der Frau zu gelangen.(pol)