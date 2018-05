Heidelberg. Mit einem Blumenkübel schlug in den frühen Morgenstunden des Mittwoch, 8. August, ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Spielwarengeschäfts in der Karlsruher Straße ein. Nach Polizeiangaben entwendete er einen direkt dahinter abgestellten Karton, in dem sich ein Modellhubschrauber der Marke Rayline befand. Ein Zeuge hatte gegen 4.30 Uhr Geräusche vernommen und beim Nachsehen einen etwa 30 Jahre alten Mann, der einen Karton auf dem Fahrrad transportierte, in Richtung Leimen wegfahren sehen. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung mehrerer Streifenwagenbesatzungen führte nicht zum Erfolg. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/3418-0 entgegen. (pol)