Heidelberg. Ein Unbekannter bedrängte am 20. August in Kirchheim eine junge Frau in einem Büro. Das teilte die Polizei am Freitag mit - und intensivierte mit einem Phantombild die Fahndung. Der Täter betrat am Montag vor einer Woche gegen 9.30 Uhr die Geschäftsräume eines Bestattungsunternehmens in der Schwetzinger Straße und fragte auf Englisch nach den Öffnungszeiten eines Massagestudios direkt nebenan.

Als die Frau ihm keine Antwort gab und ihn des Geschäftes verwies, bot er ihr sexuelle Handlungen gegen Bezahlung an. Plötzlich ergriff er ihre beiden Handgelenke, drückte sie auf die Knie und versuchte gleichzeitig, seine Hose zu öffnen. Als ihm das misslang, fasste er dem Opfer unter die Oberbekleidung. Sie wehrte sich heftig, konnte sich aber erst nicht aus der Umklammerung des Mannes befreien. Erst als das Telefon läutete und der Angreifer offenbar erschrak, konnte die junge Frau aufstehen und den Täter loswerden.

Der Täter wurde so beschrieben: Er ist 25 bis 28 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank; er hat sehr dunkle Haut mit orientalischem Erscheinungsbild, dunkle Augen und schwarzes, kurzes, glattes Haar; er trug einen auffälligen schwarzen Kinnbart. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelblau-karierten knielangen Hose, einem schwarzen T-Shirt mit hellem gestricheltem Muster und schwarzen Sportschuhen. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei, Telefon: 06221/992421. (pol)