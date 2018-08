Heidelberg. Mehrere betrunkene Personen wurden am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr beobachtet, wie sie lautstark in ein Auto einstiegen und losfuhren. Wie die Polizei berichtete wurde der Wagen schließlich im Emmertsgrund in Höhe der Otto-Hahn-Straße gesichtet und gestoppt. Im Gespräch mit dem 29-jährigen Fahrer des Wagens wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein anschließender Test ergab einen Alkoholwert von 1,34 Promille. Auch die vier Mitfahrer standen allesamt unter Alkoholeinwirkung. Zudem stellte sich heraus, dass der 29-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß, er von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gesucht wurde und das Auto keinen Versicherungsschutz besaß. Die Kennzeichen waren bereits zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)