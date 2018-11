Heidelberg. (pol/rl) Ein 26-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstagabend auf der Bundesstraße B 535 von Schwetzingen in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz vor 20 Uhr geriet er zwischen der Anschlussstelle zur Autobahn A 5 und dem Übergang zur Landesstraße L 600a (Abzweig in Richtung Kirchheim) nach rechts ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto wurde auf die Straße zurückgeschleudert und blieb dort total beschädigt liegen. Der Mann wurde zum Glück nur leicht verletzt, kam aber zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Die B 535 war zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Autos kurz gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend in Richtung Heidelberg auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Berufsfeuerwehr war zur Bergung des Fahrzeuges und Reinigung der Fahrbahn mit 15 Mann im Einsatz. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro.