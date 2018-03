Heidelberg. Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 25-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag an der Kreuzung Mönchhof-/Berliner Straße. Ein aus Reichartshausen stammender VW-Fahrer achtete beim Rechtsabbiegen nicht auf den ordnungsgemäß fahrenden Radfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Sturz zog dieser sich nach Polizeiangaben jedoch nur leichte Verletzungen zu. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige. (pol)