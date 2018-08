Heidelberg. Unter Drogeneinwirkung stand in der Nacht zum Dienstag, 27. August, kurz vor 2 Uhr ein 35-jähriger Polo-Fahrer, den eine Streife des Polizeireviers HD-Süd in der Pleikartsförster Straße/Albert-Frtitz-Straße stoppte und kontrollierte. Den Beamten zfolge bestätigte sich wenig später der Verdacht durch einen Drogentest, so dass dem 35-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)