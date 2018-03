Heidelberg. (pol/rl) Ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstanden bei einem Unfall am Mittwoch in der Lessingstraße in Höhe des Heidelberger Hauptbahnhofes. Mehrere Fahrzeuge kamen laut Polizei aufgrund des Verkehrsaufkommens gegen 16.20 Uhr zum Stillstand, was ein Autofahrer zu spät erkannte und auf einen BMW auffuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Verursacher wurde verwarnt. An dem Mietwagen und am BMW entstand ein Schaden von je 3000 Euro.