Heidelberg. Am Dienstag, 12. März, kurz nach 12 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung "In der Neckarhelle" im Stadtteil Ziegelhausen ein. Brachial wuchteten die Täter die Wohnungstüre auf und ließen nach dem Durchsuchen der Räumlichkeiten eine Festina-Herrenarmbanduhr sowie Bargeld mitgehen. Sach- und Diebstahlsschaden belaufen sich nach ersten Feststellungen auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelber-Nord, Telefon 4569-0, in Verbindung zu setzen. (pol)