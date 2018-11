RNZ. Unbekannte Täter suchten in der Zeit von Samstag, 13. September, 15.30 Uhr, bis Montag, 15. September, 10.30 Uhr, ein Schmuckgeschäft in der Kettengasse (Altstadt) heim. Die Täter brachen, wahrscheinlich in der Nacht, mit Gewalt das Schloss der Eingangstür auf und gelangten so in das Innere des Ladens. Dort entwendeten sie Bargeld und antike Schmuckstücke in noch unbekannter Anzahl. Der Diebstahlschaden wird laut ersten Schätzungen der Polizei mit mehreren Zehntausend Euro beziffert. Zeugen, die zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mitte unter der Telefonnummer 06221 / 99-1700 zu melden.