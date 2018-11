Heidelberg. Opfer eines dreisten Diebstahls wurde eine 80-jährige Heidelbergerin am Sonntag, 14. April, gegen 11 Uhr in der Häusserstraße. Die Dame war von einer Frau angesprochen worden, die nach dem Weg zum Krankenhaus fragte. Im Gespräch schob die Unbekannte der Dame einen wertlosen Armreif über die Hand. Durch das Gespräch abgelenkt bemerkte die 80-Jährige nicht, dass die Frau ihr gleichzeitig ihren goldenen Armreif vom Arm abzog. Danach stieg die Täterin in einen Opel mit ausländischen Kennzeichen und fuhr mit zwei männlichen Begleitern davon. Die Diebin soll rund 40 Jahre alt, 1,60 Meter groß und sprach ausländischen Akzent. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Armreif, 2 Zentimeter breit, bestehend aus vergoldeten Kettengliedern mit einem Wert von rund 600 Euro. Hinweise zur Täterin oder Verbleib des Schmucks bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, 06221 / 991700, melden. (pol)