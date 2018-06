Heidelberg/Karlsruhe. (eka/pol) 74 Asylsuchende, darunter 30 Kinder, registrierte die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe am 23. Dezember, um 13 Uhr, im Heidelberger Hauptbahnhof. Bei den Asylsuchenden handelt es sich nach Angaben der Bundespolizei hauptsächlich um Personen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen zur Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe weitergeleitet. In der Zeit vom 1. Januar bis 30. November 2015 wurden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe insgesamt

2.465 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt, im Vorjahr waren es 698.