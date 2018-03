Heidelberg. Ein 19-Jähriger aus Uganda wurde am Mittwoch um 3 Uhr in der Karlsruher Straße mit einer Waffe bedroht und beleidigt. Aus einer Gruppe heraus sprach ein 25-Jähriger das Opfer an und zielte mit einer Pistole auf ihn, berichtete die Polizei. Der 19-Jährige flüchtete, wobei er mehrfach stürzte. Er musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Über Notruf wurde die Polizei verständigt, die bei der Personengruppe eine Softair- und Spielzeugpistole sicherstellen konnte. Auf der Wache ergab ein Alkoholtest bei dem Tatverdächtigen 0,7 Promille, in seiner Vernehmung bestritt er die Tat. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird ein Verfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (pol)