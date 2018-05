"Ich beuge mich nicht der Gesundheitsdiktatur!": Prof. Peter Nawroth vor Publikum in der Kopfklinik. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Der Hörsaal der Kopfklinik konnte die Zuschauermenge wieder einmal nicht fassen bei "Medizin am Abend", und obwohl es eigentlich um ein ernstes Thema ging, amüsierten sich die Zuhörer köstlich beim Vortrag von Prof. Peter Nawroth. Er zeigte, welch wundersame Fehlschlüsse man aus Beobachtungsstudien ziehen kann ("Das Land, in dem die meiste Schokolade gegessen wird, bringt die meisten Nobelpreisträger hervor"), und dass die Medizin nur auf Interventionsstudien vertrauen sollte. Ärzte und Pharmafirmen ignorieren das gerne mal, wenn man dem Ärztlichen Direktor der Universitätsklinik für Endokrinologie, Stoffwechsel und Klinische Chemie glaubt.

Den Diabetikern - fünf Millionen davon gibt es in Deutschland - hält der Stoffwechselexperte eine klare Aussage entgegen: Die Senkung des Blutzuckerwertes hat mit der Therapie von Diabetes praktisch nichts zu tun. Und ärztliche Ratschläge zu Diät und Bewegung haben keinen Effekt auf die Krankheit. Selbst Früherkennung, die helfen soll, Spätschäden zu vermeiden, bezeichnet Nawroth als Fehlschlag. Dafür hat er so gute Daten, dass er sich leicht mit anderen Medizinern, Pharmafirmen oder mit der Deutschen Diabetesgesellschaft anlegen kann.

Beim Diabetes Typ 1 zerstört das Immunsystem die Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. "Der Blutzuckerlangzeitwert und die Dauer der Erkrankung erklären nur elf Prozent der Spätschäden an Augen, Nerven, Nieren Herz und Füßen", sagt Nawroth. Auch bei strengster Einstellung des Blutzuckerwertes reduziere sich das absolute Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, nur um 2,3 Prozent. "Diabetes Typ 1 ist Schicksal", bedauerte der Mediziner und warnte gleichzeitig vor zu viel Therapien: "Wir vergessen, dass wir auch schaden können."

Die Diabetiker vom Typ 2 (früher: Altersdiabetes) amüsierte Prof. Nawroth mit der Bemerkung, dass bei den über Hundertjährigen die Diabetiker überrepräsentiert sind. Und dass ein HbA1c-Wert bis fast 8 Prozent ("Da fällt Ihr Arzt schon in Ohnmacht") bei den über 65-Jährigen sogar von Vorteil sei. "In der Evolution ist die Vorstufe von Diabetes schon immer mit Langlebigkeit verbunden."

Von erzwungenen Lebensstiländerungen hält der Stoffwechselexperte nichts. Wer zum Sporttreiben überredet werden müsse, reduziere seine Lebensqualität um 15 Prozent, sagen Nawroths Daten. Ebenso, dass eine strenge Einstellung des Blutzuckers die Lebensqualität um ein Drittel mindere. Und die "World Happiness Card" beweise: Dicke sind glücklicher. Selbst Patienten, die am metabolischen Syndrom litten, hätten zwar ein erhöhtes Risiko für Diabetes, aber nicht für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod. Natürlich verschweigt Nawroth nicht die Studien, die sagen, dass ein gut eingestellter Typ-2-Diabetiker seine Lebenserwartung um 102 Tage verlängern kann. Dem stehen aber mögliche Nebenwirkungen der Medikamente gegenüber. Für Peter Nawroth erhebt sich hier die Frage nach der Ethik.

Was bleibt? Der Mediziner plädiert für eine Senkung des Blutdrucks bei Typ-2-Diabetikern auf 120 bis 140 beim oberen Wert, der HbA1c-Wert müsse je nach Alter eingestellt werden. Außerdem hält er viel von Gesprächen und Zuwendung für den Patienten. Auch dafür gibt es eine Studie: In den USA wurden alleinerziehende Frauen samt ihren Kindern - die Ärmsten der Armen, die gerade noch nicht obdachlos waren - in bessere Wohngegenden umgesiedelt. Diese psychosozialen Bedingungen allein hätten Übergewicht, Diabetes und Blutdruck bei den Frauen enorm verbessert, weiß Nawroth. Kein Wunder, dass die Zuhörer viele Fragen stellten, der Referent hatte auch eine Menge Kollegen mitgebracht, um diese beantworten zu können.

Für die Vermeidung von Folgeschäden des Diabetes setzt der Stoffwechselexperte auf die Forschung, nicht auf die Reduzierung des Laborwertes "Blutzucker". Denn allen altersabhängigen Erkrankungen von Wundheilungsstörungen bis Alzheimer seien die Entzündung von Gewebe und die Bildung von Bindegewebe gemeinsam. Seine Zukunftsvision ist, spezielle Therapeutika für die gestörten Stoffwechselwege zu entwickeln und damit Eiweiße und DNA zu reparieren. Diese Medikamente würden organspezifisch und von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfallen. "Reaktive Metabolite als Ursache diabetischer Folgeschäden", heißt der entsprechende Sonderforschungsbereich von Peter Nawroth im Uniklinikum Heidelberg, der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt wird.

Info: Für die Forschung des Klinikums sucht Nawroth noch Probanden. Prä-Diabetiker, neu diagnostizierte Diabetiker und Diabetiker mit Spätschäden können sich unter Telefon 06221/568606 oder 5639806 melden.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherige Version des Artikel war beim HbA1c-Wert von 0,8 statt 8 Prozent die Rede. Der HbA1c-Wert gibt Auskunft über die mittleren Blutzuckerwerte der letzten acht bis zwölf Wochen. Er liegt bei Gesunden um die 30 mmol/mol oder bei etwa fünf Prozent. Ein Wert bis fast 8 Prozent, nicht 0,8 Prozent.

