Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Was Professor Helmut Seitz nicht will, das ist, den Menschen ihr Bierchen oder ihr Glas Wein madigzumachen. Was er aber will, das ist auf die Gefährlichkeit von Alkohol aufmerksam machen, auf die Abhängigkeit und den Missbrauch.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der renommierte Heidelberger Alkoholforscher, Internist, Gastroenterologe und Ärztliche Direktor des Krankenhaus Salem weltweit in Sachen "Alkohol" unterwegs, und für seine wegweisende wissenschaftliche Arbeit mit vielen Preisen ausgezeichnet.

Gerade ist Seitz mit seinem Kollegen Professor Sebastian Müller, beide leiten das Alkoholforschungszentrum der Universität Heidelberg, von einem großen Kongress aus den USA zurückgekommen, den Seitz maßgebend gestaltete.

In Colorado trafen sich die Spezialisten auf dem Gebiet der Alkohol- und Krebsforschung, unterstützt von den nationalen Gesundheitsinstituten der USA sowie internationaler und europäischer Alkoholforschungsgesellschaften.

So fanden die Forscher heraus, dass Alkohol nicht nur abhängig macht und die Leber schädigt, sondern auch ein Risikofaktor für andere Krebserkrankungen ist.

"Neue Erkenntnisse betreffen insbesondere molekulare Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Dickdarmkarzinom sowie Brustkrebs und chronischem Alkohol", fasst Seitz zusammen. Etwa vier Prozent aller Krebserkrankungen ließen sich auf regelmäßigen Alkoholkonsum zurückführen.

So seien sich Experten zwischenzeitlich einig, dass zusätzlich zu Alkohol auch genetische Faktoren für das Auftreten dieser Krebsformen verantwortlich seien. Lange schon ist bekannt, dass Krebse der Mundhöhle, des Kehlkopfs, des Rachens und der Speiseröhre durch zu viel Alkohol auftreten können, insbesondere wenn dazu noch geraucht wird.

Bekannt ist auch, dass Lebererkrankungen, hervorgerufen durch Alkohol, zu Leberkrebs führen. "Besonders besorgniserregend", so der Experte, "ist die Tatsache, dass Brustkrebs schon bei kleinen chronisch konsumierten Dosen von Alkohol auftreten kann". Zwar seien die Zusammenhänge noch nicht ganz klar, sollen aber im Laufe der nächsten Jahre intensiv erforscht werden.

Als der Wissenschaftler aus Heidelberg vor fünf Jahren in Washington auf dem Kongress der "Internationalen Gesellschaft für Alkoholforschung", übrigens als einziger europäischer Vertreter, seine Ergebnisse vorstellte, da kam er zu dem Schluss, dass Alkoholiker schneller altern. Wen das nicht schreckt:

In Deutschland sind rund vier Millionen Menschen alkoholabhängig oder nehmen jenen in Mengen zu sich, die dem Körper schaden. 40.000 sterben jährlich an den Folgen des übermäßigen Alkoholkonsums.

