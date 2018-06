Es war wieder vor allem die schöne Atmosphäre, die insgesamt rund 3000 Gäste zum Zeltfestival an der Pädagogischen Hochschule lockte. Die meisten - etwa 1000 - kamen am Mittwoch. Da wurde nämlich nicht nur Live-Musik, sondern auch ein nächtlicher Flohmarkt geboten. Fotos: vaf

Von Ellen Weidenfeld

Heidelberg. Hunderte junge Menschen sitzen in kleinen Gruppen fröhlich plaudernd auf dem Boden. Die meisten von ihnen genießen die Sonne bei einem kühlen Getränk. Im Hintergrund sind Verkaufsstände aufgebaut und auf der Bühne spielt eine Gruppe Indiepop-Melodien. "Wir sind hergekommen wegen der schönen Atmosphäre. Der Nachtbasar ist für mich immer der schönste Tag des Zeltfestivals", freut sich die Studentin Katha Ziegler. Sie sitzt wie alle auf der Wiese. Über 1000 Besucher kamen in der vergangenen Woche laut Organisatoren am zweiten Tag des Festivals an der Pädagogischen Hochschule (PH) zu dem abendlichen Flohmarkt.

"Ich mag es, wie die Leute zusammenhocken in ihren gemütlichen Kreisen. Es ist hier wie ein Klassentreffen", beschreibt Paco Ammon von der Nichtregierungsorganisation "Viva con Agua" das Flair an dem lauen Sommerabend. Nachdem das Festival im vergangenen Jahr nicht zustande gekommen war, ist es dem diesjährigen Organisationsteam aus 18 Studentinnen und Studenten der PH gelungen, wieder viele junge Besucher zu ihrem nichtkommerziellen Festival zu locken. "Wir sind mega stolz, dass alles so gut ankommt. Und auch, dass so viele mit ihren Ständen angefragt haben und jetzt hier sind, finden wir super", beschreibt Mitorganisatorin Juliana Reinwald. So gab es etwa zehn Stände, die unter anderem Kleidung, T-Shirts und Jutebeutel mit dem Festivallogo, Schmuck, Holz- und Faltkunst oder natürlich auch Essen anboten.

Die Mühe hat sich in den Augen der Besucher ausgezahlt: "Es ist wirklich toll hier - vor allem, wenn man bedenkt, was das für ein krasser Aufwand war, das alles zu planen. Die Studenten machen das ja ehrenamtlich", merkt die ehemalige PH-Studentin und frühere Organisatorin Johanna Peter an. Schon seit Oktober bereitete das Studententeam das Fest vor. "Wir sind schon ewig auf dem Zelti, eigentlich seit Beginn an. Da war es noch hinten im Innenhof, an der alten PH. Inzwischen kommen wir wegen der Erinnerungen und um Leute zu treffen. Die erkennen wir mittlerweile am Kinderwagen", so Laura Kaiser, ehemalige PH-Studentin, lachend.

Erst zum zweiten Mal ist dagegen eine Schmuckverkäuferin mit ihrem Stand dabei. Sie findet jedoch, dass 2016 etwas mehr losgewesen sei. Und doch kommt sie gerne her - wegen der jungen Kunden und dem Flair. "Ich finde es gut, dass es hier auch Raum für die Nichtregierungsorganisationen gibt", bemerkt Besucher Thomas Heitz, denn neben "Viva con Agua" hatte auch "Amnesty International" einen Stand beim Nachtbasar.

Neben dem Flohmarkt hatten die Studenten auch für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm gesorgt. Dafür wurden verschiedene Bands eingeladen: Janko, Classic Brian, Sim und Matu. "Mein Highlight ist definitiv Matu. Alle aus dem Team hat das neue Album der Stuttgarter Band begeistert. Das heißt bei 18 Leuten schon was", sagt die Organisatorin Sandra Kiebler. "Wir sind mega stolz, dass wir so viele tolle Musiker für den Nachtbasar begeistern konnten." Aber auch an den anderen Abenden des fünftägigen Festivals kamen DJs und Bands - und viele Gäste. Insgesamt waren es laut der Organisatorin Katrin Ladame mehr als 3000 Besucher aus Heidelberg und Umgebung, die die Konzerte, Partys und das Public-Viewing zum Spiel der Fußballnationalmannschaft am Samstag besuchten.

"Früher haben wir hier echt immer richtig gute Partys gefeiert", erinnert sich der ehemalige Student Tobias Mai. Aber auch heute sei es ein total schönes, liebevoll hergerichtetes Festival: "Man kann sich einfach unverbindlich mit Leuten treffen, was Leckeres essen und ein Bierchen zischen."