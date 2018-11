Von Katharina Kausche

Heidelberg. Am Ende gab es ihn doch, den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen Demonstranten und Veranstaltern der umstrittenen Vortragsreihe "Feministin und Konservativ": Die Suche nach einer konstruktiven, offenen Diskussion. Der CDU-nahe Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) Heidelberg hatte mit der Veröffentlichung seiner Redner und Veranstaltungsorte starke Kritik ausgelöst.

Im Vorfeld des Auftaktvortrags von Journalistin und Publizistin Birgit Kelle am Montagabend hatten verschiedene Organisationen auf Facebook zu einer Demonstration vor dem Veranstaltungsort, den Räumen der Burschenschaft Allemannia in der Altstadt, aufgerufen. Birgit Kelle engagiert sich nach eigener Aussage für einen "neuen, echten Feminismus" und kritisiert die Thematisierung nicht-heterosexueller Beziehungen in Kindergarten und Schule.

Wie angekündigt fand die Demonstration mit etwa 50 Teilnehmern und zunächst auch der Vortrag unter Polizeischutz statt. Mit insgesamt drei Einsatzwagen war das Polizeirevier Heidelberg-Mitte vor Ort. "Es ist alles friedlich verlaufen", sagt Einsatzleiter Volker Jungkind. "Das war allerdings vor dem Hintergrund vergangener AfD-Veranstaltungen schwer abzuschätzen."

Das Veranstaltungsrecht sei ein hohes Gut, das geschützt werden müsse. Man habe deshalb ein größeres Aufgebot eingeplant, um wenn nötig eingreifen zu können. Um 18 Uhr löste sich die Demonstration jedoch auf, weil einige der Teilnehmer zum Vortrag gingen.

Vor dem Haus der Burschenschaft Allemannia wurde vorher friedlich demonstriert. Fotos: Alex

Birgit Kelle redete über Frauenpolitik, die zugunsten von Arbeitsmarkt- und Genderpolitik ihrer Meinung nach gar nicht mehr existiert. Dann folgte ein kurzer Schwenk auf die Frauenquote, die sie für die eigentliche "Unterjochung" der Frauen hält. "So als würden wir den Frauen, die es aus eigener Kraft schon fast an die Spitze geschafft haben, sagen: Komm Mädchen wir helfen dir über die Straße, weil du das alleine nicht schaffst."

Immer wieder kam sie auf ihren "neuen, echten Feminismus" zurück. Die Kernbotschaft: "Lasst Frauen so leben, wie sie wollen, und akzeptiert, dass manche das Leben als Hausfrau und Mutter wirklich möchten." Der "linke Feminismus" gehe diesen Schritt der Akzeptanz eines traditionellen Lebensmodells nicht. Gleichzeitig kritisierte sie Frauen, die ihr Kind in der Kita betreuen lassen und wieder arbeiten gehen. Immer wieder gab es Applaus für oder gegen Kelles Thesen. Die etwa 100 Zuhörer teilten sich in zwei Lager, die jeweils durch Zurufe während des Vortrags auffielen.

Einen kurzen Aufruhr gab es durch eine Protestaktion. Zehn Frauen in Pullovern mit Schriftzügen wie "Sei kein Nazi - Sei Feministin" standen plötzlich auf. Birgit Kelle musste ihren Vortrag kurz unterbrechen, weil lauter Applaus losbrach und ein Teil des Publikums den Saal verließ. Der RCDS äußerte sich am Dienstag dazu auf Facebook: "Unser Dank gilt natürlich auch den Organisatoren der kurzen linken Show-Einlage, die zur allgemeinen Belustigung beigetragen hat."

Die christdemokratischen Studenten kritisieren, dass ihnen "der sinnbefreite Protest wichtiger, richtiger und sinnvoller als der offene Diskurs erschien". Allerdings verließen nicht alle Protestierer den Saal, einige beteiligten sich nach dem Vortrag an der Diskussion. Eineinhalb Stunden dauerte der Meinungsaustausch, der teilweise von beiden Seiten konstruktiv geführt wurde, aber oft in "Nein" versus "Doch"-Rufen und Kopfschütteln endete.

Louisa Scherlach, Vorsitzende des RCDS Heidelberg, ist trotzdem zufrieden mit der Veranstaltung: "Viele haben wirklich die Diskussion wahrgenommen", sagt sie. "Das ist das Ziel unserer Vortragsreihe: Wir wollen auch Themen diskutieren, die gesellschaftlich eher kritisch gesehen werden." Auch Birgit Kelle sagt: "So eine lange Diskussion hatte ich noch nie nach einer Rede."