Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Darf er das? Wer einen Job sucht, kennt es: Der Arbeitgeber stellt im Vorstellungsgespräch unbequeme Fragen und legt später einen fertigen Arbeitsvertrag vor, in dem geregelt ist, wie das Arbeitsverhältnis die nächsten Jahre aussehen soll. Besonders für unerfahrene Berufseinsteiger, die vielleicht gerade ihren Hochschulabschluss gemacht haben, ist es deshalb wichtig, einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu haben. Christina Braun ist Juristin bei der Agentur für Arbeit und klärt auf:

Was gilt grundsätzlich? Weder Beamte noch Selbstständige haben einen Arbeitsvertrag im engeren Sinne, erklärt Braun. Übrig bleiben die klassischen Arbeitnehmer. "Das Arbeitsrecht ist äußerst komplex und nimmt bereits im Studium zwei Semester ein", gibt die Juristin zu bedenken. Viele verschiedene Gesetze regeln, was im Arbeitsverhältnis geltendes Recht ist. Darunter auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Diskriminierung beispielsweise wegen des Alters, des Geschlechts und anderen Faktoren verhindern soll.

Was gilt im Vorstellungsgespräch? "Man kann es sich eigentlich ganz einfach machen", erklärt Braun: Die Frage muss immer einem berechtigten Interesse dienen. Eine Frage nach dem Werdegang ist völlig in Ordnung. Die Familienplanung allerdings darf den Arbeitgeber nicht interessieren. "In diesen Fällen ist es erlaubt, zu lügen", klärt die Juristin auf. Die Frage nach Vorstrafen dagegen ist nicht pauschal verboten: "Da kommt es drauf an", so Braun: Wer an der Kasse sitzt, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er beispielsweise wegen Diebstahls oder Unterschlagung verurteilt wurde.

Ebenso ein Berufskraftfahrer, der nach Straftaten im Verkehr gefragt wird. Hat die Frage nach dem Vergehen nichts mit dem Beruf zu tun, ist sie tabu. Übrigens: Wird die Reisekostenerstattung bei der Einladung zum Vorstellungsgespräch nicht klar ausgeschlossen, hat der Bewerber Anspruch darauf.

Was gilt bei besonderen Arbeitsverhältnissen? Arbeit in Teilzeit oder ein Minijob sind besondere Arbeitsverhältnisse. In Teilzeit arbeiten "alle, die weniger als Vollzeit arbeiten", erklärt Braun. Also auch der, der bei einer üblichen 40-Stunden-Woche nur 37 Stunden arbeitet. Wie auch im Minijob, gelten für sie die gleichen Regeln wie für die Vollzeit-Kollegen: "Viele glauben, dass man dann Arbeitnehmer zweiter Klasse ist - das stimmt aber nicht", so die Juristin. Ein anteiliger Anspruch beispielsweise auf Gratifikationen wie Weihnachtsgeld, besteht auch dort.

Ein Praktikum ist etwas anderes: "Im Vordergrund steht dort das Lernen. Deshalb ist es gerade kein Arbeitsverhältnis", betont Braun. Wer seine Arbeitszeit reduzieren möchte, hat in größeren Unternehmen einen Rechtsanspruch darauf. Es gilt: Drei Monate vorher muss der Arbeitnehmer seinem Chef den Wunsch mitteilen und seit sechs Monaten im Unternehmen beschäftigt sein. Doch Vorsicht: "Einen Rechtsanspruch auf die Rückkehr zur Vollzeit haben Sie nicht", erklärt Braun und rät: Am besten gleich eine befristete Reduzierung der Arbeitszeit vereinbaren.

Was gilt beim Lohn? Grundsätzlich gilt ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,84 Euro die Stunde. "Für bestimmte Branchen gibt es allerdings auch höhere Mindestlöhne", erklärt Braun. Wer zwar mehr verdient, aber weniger als zwei Drittel des Vergleichslohns bekommt, hat ein Recht auf den Durchschnittslohn: "Das ist sonst Lohndumping", so die Juristin.

Was gilt beim Urlaub? Das Bundesurlaubsgesetz sieht einen Mindestanspruch von 24 Tagen bei einer Sechs-Tage-Woche vor. "Das entspricht vier Wochen Urlaub", erklärt Braun. Wer also nur von Montag bis Freitag arbeitet, hat einen Anspruch auf 20 Tage Urlaub, um ebenfalls auf die vier Wochen zu kommen. "Der Durchschnitt dürfte in Deutschland allerdings bei 29 Tagen liegen", schätzt die Juristin.

Was gilt bei Kündigungen? "Allein über das Thema kann man zwei Stunden sprechen", lacht Braun. Wichtig ist: Wer in einem Betrieb mit mehr als fünf Arbeitnehmern schon über sechs Monate angestellt ist, für den gilt das Kündigungsschutzgesetz. Dann ist die Kündigung für den Arbeitgeber schwieriger. "Ich würde empfehlen, sich bei einer Kündigung immer Rat zu holen", so die Juristin. Und das bestenfalls sofort, denn nach drei Wochen gilt die Kündigung, unabhängig davon, ob sie rechtens ist.

Info: Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit bietet eine Sprechstunde und Beratung zu dem Thema an. Weitere Infos unter www.uni-heidelberg.de/ studium/imstudium/Hochschulteam_ Agentur_Arbeit.html