Von Denis Schnur

Heidelberg. Lange Zeit hatte sich niemand gefunden, der den Vorsitz der Verfassten Studierendenschaft (VS) der Uni übernehmen wollte. Eigentlich hätte es im November Neuwahlen geben sollen, aber erst im Februar fanden sich mit Julia Patzelt (29) und David Kelly (30) zwei Freiwillige. Die beiden Studenten der Religionswissenschaft traten als Team an - und wohnen sogar zusammen. Im RNZ-Interview ziehen sie nach ihrem ersten Semester Bilanz und fordern die Stadtverwaltung auf, mehr auf die Studentenschaft zuzugehen.

Wenn ich mir die Liste Ihrer Vorgänger ansehe, hat kaum jemand seine Amtszeit beendet - Burn-out, Überlastung und sogar Veruntreuung waren Gründe. Sie sind seit einem Semester im Amt. Gibt es schon erste Ermüdungserscheinungen?

Kelly: (lacht) Klar!

Patzelt: Man merkt, dass es sehr viel Arbeit ist. Aber keine Ermüdung im Sinne von "Ich hab‘ keine Lust mehr".

... sondern im Sinne von "Es wird dringend Zeit für Semesterferien"?

Kelly: Ja. Wir haben auch viel vor in dieser Zeit. Wir wollen eine Veranstaltungsreihe planen, damit die VS mehr Service-Aspekte bekommt. So soll für Studis die Möglichkeit verbessert werden, sich einzusetzen.

Patzelt: Außerdem steht unsere Digitalisierungsoffensive an: eine neue Website und eine eigene Cloud. Das soll möglichst zum Semesterbeginn stehen.

Also keine Zeit, um die Arbeit runterzufahren und die Beine hochzulegen?

Patzelt: Nein, gar nicht. Die Arbeitsauslastung ist in den Ferien eigentlich die gleiche. Das Einzige, was wegfällt, ist die Uni.

Nun arbeiten Sie ja nicht nur zusammen, sondern wohnen auch zusammen. Geht es seitdem 24 Stunden am Tag um Hochschulpolitik?

Kelly: Die freie Zeit wird definitiv weniger. Wir haben im Mai noch gesagt, wir würden am Frühstückstisch nicht über Hochschulpolitik sprechen. Das ist nicht mehr ganz der Fall. Gleichzeitig versuchen wir aber auch, ab und zu Freizeit zu haben.

Patzelt: Eine klare Trennung zwischen Freizeit und Arbeit ist auch gar nicht möglich. Weil wir das, was wir machen, ja auch sehr gerne tun.

Bei der Stura-Wahl vor zwei Wochen gab es eine Rekordbeteiligung. Kann man mit 16,8 Prozent zufrieden sein?

Kelly: Es kommt auf die Perspektive an. Eine Zwangskörperschaft, die von ihren Mitgliedern Beiträge erhebt - wie etwa eine Handelskammer, eine Krankenversicherung oder eben eine Verfasste Studierendenschaft -, hat sehr unterschiedliche Wahlbeteiligungen. Die Handelskammern kommen mitunter auf drei bis vier Prozent. Im Gegensatz dazu sind wir schon extrem gut (lacht). Wir hätten uns aber auch 20 Prozent gewünscht. Wobei: Am liebsten wären uns natürlich 99,9 Prozent.

Was muss denn passieren, damit es nächstes Jahr 20 oder 99,9 Prozent werden?

Kelly: Wir wollen den Wahlkampf jetzt noch mal evaluieren und gucken: Was war gut, was war nicht gut? Sowohl wir als VS im Allgemeinen, als auch die Hochschulgruppen haben extrem viel Werbung betrieben. Die Debatte in Kooperation mit dem Ruprecht war toll. Wir haben ein Info-Video produziert, wir haben geflyert - wir haben getan, was wir konnten. Eine der Schwierigkeiten ist aber, großflächig alle Studierenden zu erreichen. Das können wir nur über die Uni und deren Rechenzentrum. Wir haben nämlich keinen Zugriff auf die E-Mail-Adressen.

Die konkreten Fragen, um die es parallel ging, dürften auch zur Beteiligung beigetragen: Die Kooperation mit Nextbike wurde angenommen, das landesweite Semesterticket abgelehnt. Hatten Sie das so erwartet?

Kelly: Bei Nextbike wusste ich es nicht. Beim landesweiten Semesterticket war es klar. Das ist so einfach zu teuer.

Sind diese Pläne damit gestorben?

Patzelt: Naja, ein landesweites Ticket an sich ist schon attraktiv. Das habe ich bei aller Kritik immer wieder gehört. Aber die Konditionen müssen stimmen. Wenn es für Studis erschwinglich wäre, würde die Idee sicher wieder aufkommen.

Ihre Amtszeit geht bis November. Was wollen Sie bis dahin noch anstoßen?

Patzelt: Wir wollen die Erreichbarkeit und Aufmerksamkeit für die VS und den Stura erhöhen. Mehr Studis müssen die Möglichkeiten, dort eigene Projekte umzusetzen, erkennen.

Apropos Sichtbarkeit: In Heidelberg studieren knapp 40.000 Menschen. In der Stadtpolitik machen sie sich jedoch selten bemerkbar.

Kelly: Extrem selten, ja.

Dabei wären doch die Sperrzeiten gerade ein Thema gewesen, das relevant für sie wäre, oder?

Kelly: Gegenfrage: Warum sind die Sperrzeiten das einzige Thema, wo sie auf die Kommunalpolitik zugehen? Da sind mitunter die meisten Studis dabei. Aber es gibt auch andere Themen: Wir formulieren etwa gerade Briefe an die Fraktionen zum Wohnungsmangel in Heidelberg und zu den Vertragsverhandlungen zum regionalen Semesterticket. Mit dem VRN haben gerade die Verhandlungen begonnen, der Vertrag läuft im Sommer 2019 aus.

Die Stadt unterstützt die Studenten bei dem Ticket doch bereits.

Kelly: Sie zahlt derzeit 2,50 Euro für das Semesterticket - wenn man es online bucht. Da sind zu viele Wenn und Aber. Und der nächste Vertrag wird kurz vor den Gemeinderatswahlen verhandelt.

Patzelt: Kommunalpolitik ist ohnehin ein Thema, wo sich VS und Studis selbst mehr einbringen sollten. Auf der anderen Seite fehlt aber auch manchmal die Aufmerksamkeit der Politik darauf, dass wir eben knapp 40.000 Studierende in Heidelberg haben. In der Kommunalpolitik - wir waren jetzt in einigen Ausschusssitzungen - spielt das keine große Rolle.

Ist es nicht unglaublich schwierig, Studenten für Kommunalpolitik zu begeistern, die oft nach drei Jahren wieder wegziehen? Denen sind langfristige Planungen der Stadt doch egal.

Patzelt: Das wird bestimmt bei vielen so sein. Aber es gibt ja auch jetzt schon viele, die sich einsetzen. Sei es beim Radverkehr oder beim sozialen Wohnungsbau. Da machen sich viele Studierende Gedanken und wollen mitreden. Es gibt Leute, die sich da engagieren würden und die Motivation haben.

Kelly: An vielen Punkten wissen die Studis aber auch einfach gar nicht, dass ihre Meinung erwünscht ist. Die Kommunalpolitik könnte auch mehr auf die Studierenden zugehen.

Patzelt: Da fehlt es an wechselseitiger Kommunikation.

Dann machen wir doch einen Anfang: Wenn Sie jeweils einen Wunsch an Gemeinderat und Stadtverwaltung frei hätten, was wäre das?

Patzelt: Mir geht es allgemein darum, die Studierendenschaft in Heidelberg stärker zu involvieren, aktiver in Planungen und Konzepte einzubeziehen. Ein konkretes kommunales Thema wäre der weitere Ausbau des sicheren Radverkehrs.

Kelly: Eigentlich sollte die Kommunalpolitik auch schon lange etwas zum Studierendenwerk gesagt haben. Die Arbeitsbedingungen dort waren und sind ja nun wirklich nicht ganz so toll. Da hätten wir uns mehr Rückhalt von unserer Stadt gewünscht. Dann hätte die Forderung einfach mehr Gewicht gehabt. Das sind Punkte, in denen die Studis schnell enttäuscht sind: Wenn man denkt, hier passiert Unrecht und jemand, der eigentlich den Zeigefinger erheben sollte, tut das nicht. Würde die Politik sich bei solchen Themen einsetzen und sagen: Wir müssen die Studierenden schützen - dann stiege sicher auch das Interesse auf der anderen Seite.