Heidelberg. (dns) Knapp 30.000 Studenten sind an der Uni Heidelberg eingeschrieben, in der nächsten Woche dürfen sie ihre Vertreter neu wählen und in zwei Urabstimmungen über ein landesweites Semesterticket sowie eine Kooperation mit dem Leihradanbieter Nextbike abstimmen. Hier das Wichtigste zur Wahl-Woche:

Worum geht es bei den Urabstimmungen? Einmal geht es um ein Semesterticket, das in ganz Baden-Württemberg gelten soll. In diesem Semester stimmen die Studenten im ganzen Land darüber ab. Stimmen sie zu, darf künftig jeder Student den gesamten Nahverkehr in Baden-Württemberg am Wochenende und ab 18 Uhr nutzen. Dafür zahlt jeder pro Semester 71,75 Euro mehr. Zusätzlich kann sich jeder das regionale Semesterticket für 170 Euro sowie das landesweite Ticket für nochmal 198,25 Euro kaufen. Bei der zweiten Abstimmung geht es um die Leihräder von Nextbike (Artikel unten).

Und bei der Wahl? Ein Teil der Mitglieder des Studierendenrates - des zentralen Gremiums der Studentenvertretung - wird neu gewählt. Wie viele, hängt von der Wahlbeteiligung ab. Im letzten Jahr zog es 16,5 Prozent der Studenten an die Urnen, damit gingen 21 Plätze im Stura an die politischen Liste. Rund 50 Plätze sind für die Fachschaften reserviert, bei einer Wahlbeteiligung von 50 Prozent gibt es ebenso viele Listenplätze.

Wann und wo kann ich abstimmen? In diesem Jahr gibt es acht verschiedene Wahllokale - mit teilweise verschiedenen Öffnungszeiten. Von Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. Juli, jeweils von 11 bis 16 Uhr kann man seine Stimme in der Neuen Uni, im Kollegiengebäude im Marstallhof, im Theoretikum (Im Neuenheimer Feld 306), im Campus Bergheim (Bergheimer Straße 58) und im Klinikum in Mannheim abgeben. Das Wahllokal im Hörsaalgebäude der Chemie (Im Neuenheimer Feld 252) ist an allen drei Tagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Im Zentralen Sprachlabor (Plöck 79) kann man seine Stimme Dienstag und Mittwoch von 11 bis 21 Uhr und Donnerstag von 11 bis 16 Uhr abgeben. Das Wahllokal im Stura-Büro (Albert-Ueberle-Straße 3-5) ist nur Dienstag und Mittwoch, jeweils von 18 bis 21 Uhr, geöffnet.

Wo kann ich mich weiter informieren? Bei der Wahlentscheidung soll das Online-Tool Studi-O-Mat helfen. Die Listen, die zur Stura-Wahl antreten, haben zu 30 Thesen Stellung genommen. Der Studi-O-Mat vergleicht deren Antworten mit den eigenen und gibt eine Empfehlung. Man findet ihn im Internet unter https://studiomat.stura.uni-heidelberg.de.

Außerdem gibt es am Montag, 9. Juli, ab 18.30 Uhr eine öffentliche Debatte, an der Vertreter aller Listen teilnehmen. Sie beginnt um 18.30 Uhr im Hörsaalgebäude Heuscheuer, Große Mantelgasse 4. Im Anschluss gibt es eine Urversammlung aller Studenten, bei der über die Fragen der Urabstimmungen diskutiert wird.