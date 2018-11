Heidelberg. (dns) 152,30 Euro zahlt jeder Uni-Student pro Halbjahr an Semesterbeiträgen - an das Land, das Studierendenwerk, die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und an die Verfasste Studierendenschaft (VS) - also an den Studierendenrat (Stura) und die Fachschaften. 7,50 Euro fließen pro Student und Semester in die studentische Selbstverwaltung.

Im Jahr 2019 kommen so in etwa 412.500 Euro zusammen. Was passiert mit diesem Geld? Mit dieser Frage hat sich der Stura in seiner letzten Sitzung befasst und den Haushaltsplan für das kommende Jahr verabschiedet.

Demnach kommen zu den Semesterbeiträgen noch einmal über 115.000 Euro an anderen Einnahmen - vor allem durch kulturelle Veranstaltungen wie Fachschaftspartys und Abschlussfeiern (insgesamt etwa 92.000 Euro), aber auch durch Spenden (3500 Euro) und Zinsen (immerhin 40 Euro). Somit kommt die VS auf Einnahmen von insgesamt 527.500 Euro.

Auf der Ausgabenseite bildet den größten Posten die Zuweisung der Beiträge an die Fachschaften, die in den Instituten die Studenten betreuen - sie erhalten 427.500 Euro aus dem zentralen Budget und veranstalten damit etwa Parties, Tutorien oder Einführungsveranstaltungen.

Die festangestellten Mitarbeiter der VS schlagen mit 125.000 Euro pro Jahr zu Buche, für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich aktive Studenten kommen knapp 47.000 Euro hinzu - etwa für die beiden Vorsitzenden, die jeden Monat den Bafög-Höchstsatz erhalten.

Große Teile des Geldes gehen aber für ganz unspektakuläre Posten drauf wie Büroausstattung (15.000 Euro), Dienstleistungen wie Steuerberatung und Bankgebühren (insgesamt 35.000 Euro) oder Druck- und Kopierkosten (4500 Euro). Für diesen "Verwaltungs- und Betriebsaufwand" zahlt die VS 2019 insgesamt 106.900 Euro.

Insgesamt werden die Ausgaben 2019 bei 1,12 Millionen Euro liegen - und damit formal mehr als doppelt so hoch wie die Einnahmen. Was erst einmal dramatisch klingt, liegt jedoch daran, dass die VS gerade ihre Finanzstruktur umgestellt hat: Denn die Fachschaften haben in den letzten Jahren große Rücklagen gebildet, aus denen jetzt 650.000 Euro genommen werden. Und der größte Teil davon wird sofort wieder an die Fachschaften verteilt, die künftig mehr Geld für ihre laufenden Aufgaben zur Verfügung haben sollen.