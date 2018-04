Von Daniela Biehl

Jonas Bruns war nie in Holland und spricht doch wie ein echter niederländischer Abgeordneter der Vereinten Nationen. Er verhandelt auf Englisch, seine Rede aber beginnt er mit einem einfachen "Hoi", dem niederländischen "Hallo" und schließt sie mit "Bedankt". Dazwischen appelliert Bruns an die restlichen UN-Delegierten: Man müsse auch in den Entwicklungsländern einen Zugang zum freien Internet schaffen, sagt er, und garantieren, dass es frei bleibt, dass Unternehmen und Staaten nichts zensieren.

In Wirklichkeit ist Bruns Maschinenbaustudent in Karlsruhe. Doch für ein Wochenende schlüpfte der 20-Jährige jetzt bei den "Heidelberg Model United Nations" in der Neuen Universität in die Rolle eines Diplomaten, um mit 170 Studenten aus der ganzen Republik eine Resolution auszuarbeiten, die Digitalisierung und Entwicklungshilfe bündelt. Und auch wenn diese Resolution rein fiktiv ist: Ernst nehmen sie die Sache trotzdem. Alle Studenten tragen Anzüge, Kleider oder Kostüme. Verhandelt wird ausschließlich auf Englisch. Und in Debatten- und Abstimmungsrunden folgt man den Regeln und Gegebenheiten echter UN-Sitzungen. "Im Prinzip geht es um sehr reale Fragen", meint Ailis Haney, die mit Bruns zusammen die Niederlande repräsentiert. "Brauchen Entwicklungsländer einen freien Zugang zum Internet? Gibt es neue Technologien, die man im Gesundheitsbereich einsetzen könnte, um diese Länder besser medizinisch zu versorgen? Und bräuchten sie nicht auch Kurse zum Umgang mit moderner Technik, um Machtmissbrauch zu verhindern?"

Dass die Digitalisierung Probleme mit sich bringt, befürchtet auch Bruns, der in seiner Rede auf Firmen wie Facebook zu sprechen kommt. Deren Einfluss müsse man reglementieren, sagt er, denn zurzeit sei das soziale Netzwerk zwar bemüht, durch Initiativen wie "internet.org" einen Netzanschluss in Entwicklungsländern zu schaffen. "Aber es gibt einen Haken", meint der Delegierte. "Facebook ermöglicht nur Zugang zu 150 ausgewählten Webseiten, darunter im Prinzip nur US-Seiten." Die Gefahr: lokale, etwa afrikanische Unternehmen würden ausgeklammert. "Wenn ich als Internet-Nutzer nur Amazon aufrufen kann und dort bestelle, entstehen Geldflüsse in die USA und nicht in die eigene Wirtschaft", sagt er.

Am Ende seiner Rede steht er leicht euphorisiert, aber heiser im Sitzungssaal in der Neuen Uni. Es ist Zeit für eine Kaffeepause und Bruns sucht nach Worten, um zu erklären, warum er solche UN-Simulationen so schätzt. Es ist bereits die fünfte, bei der er in den letzten zwei Jahren mitgemacht hat. "Man beschäftigt sich mal mit anderen Themen, kommt aus seiner Studienblase heraus", sagt er dann. Und sein Verhandlungspartner, Tim Schwarz, ein Heidelberger Medizinstudent, der das Vereinigte Königreich repräsentiert, ergänzt: "Man lernt, seine Gedanken zu strukturieren und Reden zu halten, auch vor einer großen Menge von Leuten." Wer jedoch ehrgeizig ist und seine Ziele durchsetzen will, müsse sich vorher informieren. "Man muss sich in die Position seines Landes hineindenken. Das kann, wenn man etwa Nordkorea ist, auch konträr zur eigenen Meinung sein", sagt er.

Wie stark sich die Studenten mit ihren Ländern identifizieren, wird bei der Endabstimmung deutlich. Da wird über jede Formulierung gestritten. Ruanda fordert mehr Geschlechtergerechtigkeit, moderne Technologien könnten dazu beitragen - das will die Delegierte festhalten. Iran und Irak dagegen wollen das Internet staatlich kontrollieren, zwar hätten Unternehmen wie Facebook dann weniger Macht, aber frei wäre das Netz auch nicht.

Letztendlich stimmen 29 von 50 Ländern für diesen Paragrafen, er kommt durch. Bruns und Schwarz aber sind entsetzt. Staatlich kontrolliertes Internet war nicht in ihrem Sinne.