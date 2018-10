Von Denis Schnur

Heidelberg. Kehrt beim Studierendenwerk nach den Streitigkeiten der letzten Monate wieder Ruhe ein? Nachdem Wissenschaftsministerin Theresia Bauer alle Beteiligten am Donnerstag zum Krisengespräch eingeladen hatte, wirkt es so. Unisono sprechen sowohl die Vertreter des Studierendenwerkes als auch des Studierendenrates (Stura) von einer guten Atmosphäre, von "Austausch auf Augenhöhe".

Das hatte es - zumindest aus Sicht der Studenten - lange nicht mehr gegeben. Anfang dieses Jahres hatten sich studentische Mitarbeiter des Studierendenwerkes dagegen gewehrt, dass sie mit jedem Einsatz einen neuen Arbeitsvertrag abschließen mussten - und kein Recht auf Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hatten. Bis April hatte man sich zwar auf reguläre Verträge geeinigt, aber zum 1. Oktober wurden diese bei 51 von gut 200 Studenten nicht verlängert - der nächste Streitpunkt. Als die langjährige Geschäftsführerin Ulrike Leiblein Ende September verabschiedet wurde, war die Stimmung am Boden: Parallel zur Feier protestierten rund 80 Studenten lautstark vor der Marstall-Mensa.

Vier Wochen später scheint sich die Situation zu bessern - was auch an Leibleins Nachfolgerin Tanja Modrow liegen dürfte. Sie wolle für mehr Transparenz sorgen und eine verbindlichere Kommunikation einführen, beteuerte sie am Donnerstag. Die studentischen Beschäftigten und die Stura-Vertreter hörten das gerne. Sie hatten zuvor immer wieder eine "Kultur der Angst" bemängelt. "Frau Modrow hat ihren Willen beteuert, einen Kulturwandel einzuleiten, und auch Mitglieder des Personalrats bestätigen dies. Bis jetzt können wir nicht abschätzen, ob dies auch in Zukunft weiter getragen wird", so der Sozialreferent des Stura, Mahmud Abu-Odeh.

Zumindest scheint es in der vergangenen Woche funktioniert zu haben: "Das Gespräch verlief konstruktiv, von beiden Seiten zukunftsorientiert und Hände reichend", erklärt eine Sprecherin des Studierendenwerkes im Anschluss. Bei Abu-Odeh klingt das überraschend ähnlich: "Die Stimmung war offen, die Beteiligten konnten Meinungen und Fakten austauschen und sich erstmals auf Augenhöhe begegnen." Seit langer Zeit hätten die Mitarbeiter mal wieder das Gefühl, dass ihnen zugehört werde, bestätigte auch eine Café-Angestellte der RNZ.

Dass dem so war, lag auch an Theresia Bauer. Als die RNZ im August berichtet hatte, dass 50 Studenten ihren Job verlieren, hatte die Ministerin zum Gespräch geladen, um zwischen den Parteien zu vermitteln. "Aus meiner Sicht verdanken wir ihrer Anwesenheit, dass der berechtigten Kritik endlich Gehör geschenkt wurde. In Anwesenheit von Frau Bauer wurde ehrlich auf Augenhöhe lösungsorientiert miteinander diskutiert", so Abu-Odeh.

Doch trotz der guten Stimmung gab es keine konkreten Ergebnisse: "Das Gespräch war in Ordnung, hat aber keine Zusicherungen oder Veränderungen hervorgebracht", fasst die Café-Mitarbeiterin zusammen. Denn klar ist auch, dass es weiter Punkte gibt, wo sich Studenten und Geschäftsführung uneinig sind: Da wären vor allem die ehemaligen Beschäftigten, die ihre Stelle gegen ihren Willen verloren haben.

"Da aktuell ein Einstellungsstopp für studentische Angestellte besteht, sehen wir keine Hoffnung auf eine Weiterbeschäftigung", beklagt Abu-Odeh und droht mit rechtlichen Schritten: "Sollten ehemalige Beschäftigte klagen wollen, steht ihnen dieser Weg offen. Unterstützung finden die Studis in jedem Fall bei der Verfassten Studierendenschaft."

Zudem haben viele Studenten Angst, dass sie zum nächsten Semester durch reguläre Angestellte ersetzt werden - ihre Verträge sind befristet: "Im Café Botanik arbeiten mittlerweile vier nicht-studentische Festangestellte, die wöchentlich 160 Stunden abdecken, die ehemals von Studierenden geleistet wurden", berichtet die Mitarbeiterin. "Die Unsicherheit, den Job in einem halben Jahr zu verlieren, ist sehr groß."

Studierendenwerks-Chefin Modrow will sich noch nicht dazu äußern, ob sie an der Strategie ihrer Vorgängerin festhält, langfristig weniger Studenten zu beschäftigen. Dazu müssten erst Gespräche mit den Abteilungen geführt und Daten analysiert werden, betont ihre Sprecherin: "Die allgemeine Beschäftigungsentwicklung wie auch die der Studierenden-Beschäftigten des Studierendenwerks wird auf der Analyse beruhen und lässt eine derzeitige Einschätzung nicht zu."

Die Café-Mitarbeiterin zieht entsprechend ein gemischtes Fazit: "Durch die neue Geschäftsführung gibt es Hoffnung, dass das Studierendenwerk sich zu einem fairen Arbeitgeber entwickelt. Das heißt aber nicht, dass es Hoffnung für die studentischen Arbeitsplätze gibt."