Heidelberg. (jas) Was macht einen Mode-Blog erfolgreich? Wie kommt man zu einer Reichweite von mehr als 300.000 Abonnenten auf Instagram und welche Social-Media-Strategien verfolgen große Unternehmen? Diese und weitere Fragen beantwortet eine prominent besetzte Veranstaltungsreihe des Studiengangs Medien- und Kommunikationsmanagement an der SRH-Hochschule.

Die Reihe ist Teil des Moduls "Die Internetagentur" des noch jungen Studiengangs Medien- und Kommunikationsmanagement. "Das Studium ist in Fünf-Wochen-Blöcke eingeteilt und die Studierenden beschäftigen sich dabei intensiv mit praxisnahen Aufgaben", erklärt Prof. Alexander Häntzschel, Dekan der Fakultät für Information, Medien und Design. Als "Reise durch die Medienwelt" bezeichnet die Hochschule selbst das Studium. Jeder der fünf Blöcke widmet sich einem potenziellen Arbeitgeber. "Dies ermöglicht es uns, inhaltlich mehr in die Tiefe zu gehen", so Häntzschel.

Für den aktuellen Block wurden "Influencer", Mode-Blogger und PR-Strategen eingeladen. Sie halten in den nächsten Wochen öffentliche Vorträge in dem blauen Turm. Diese finden jeweils vormittags an der SRH-Hochschule, Ludwig-Guttmann-Straße 6, im Raum Arc 205/206 statt. Ein Überblick:

Irina Engelke: Die Mode-Bloggerin spricht am Montag, 25. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr über ihr Leben als Instagrammerin und Influencerin. Der 32-Jährigen folgen mehr als 300.000 Menschen auf der Foto-Plattform Instagram.

Luisa Lion: Am Mittwoch, 27. Juni, berichtet Luisa Lion von 11 bis 12.30 Uhr über ihr Blogger-Dasein. Die 27-Jährige hat es auf mehr als 300.000 Followern auf Instagram gebracht und besitzt ihre eigene Social Media-Firma.

Torsten Beeck: Der 39-Jährige ist bei Spiegel Online für soziale Netzwerke zuständig. Er ist am Mittwoch, 4. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr zu Gast - und spricht über Erfolg auf sozialen Plattformen.

Christoph Strassburger: Der PR-Manager der Drogeriekette DM referiert am Dienstag, 10. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr in der SRH. Sein Thema lautet: "Mädchen - Make Up - Masterplan: Muss man die Zielgruppe sein, um sie zu verstehen?"