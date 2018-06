Heidelberg. (dns) Zum ersten Mal seit Jahren wurden die Wahlen zum Studierendenrat (Stura) und zum Senat der Universität nicht gemeinsam durchgeführt. Und das machte sich gleich bemerkbar: Ging 2017 noch fast jeder sechste Student (15,5 Prozent) an die Urnen, war es bei den Senatswahlen in der vergangenen Woche gerade einmal jeder Neunte (11,1 Prozent).

Die, die am vergangenen Dienstag und Mittwoch ihre Stimmen abgegeben haben, wählten ähnlich wie im letzten Jahr: Die vier studentischen Sitze im Senat, dem wichtigsten Gremium der Universität, gehen an die Grüne Hochschulgruppe (GHG), die Liste "Medizinstudierende für den Senat", die SPD-nahe Juso-Hochschulgruppe sowie "Die Linke.SDS". Während die ersten drei auch im letzten Senat mit jeweils einem Mitglied vertreten waren, ist "Die Linke.SDS" nun neu. Deren Vertreter ersetzt einen Mathematiker, der bislang für die Liste "MathPhysTheo" in dem Gremium saß. Die fachschaftsnahe Liste schaffte es nur auf den fünften Platz, dahinter folgten außerdem der CDU-nahe Ring Christlich-Demokratischer Studenten sowie die FDP-nahe Liberale Hochschulgruppe.

Den größten Stimmenanteil bekam wie in die Vorjahren die GHG mit 22 Prozent. Die Mediziner erzielten 18 Prozent, die Jusos 16 und die "Linke.SDS" 13 Prozent. Die knapp elf Prozent von "MathPhysTheo" reichten nicht für einen Platz.

Der Senat hat insgesamt 39 Mitglieder. Außer den vier Studenten werden acht Professoren und acht Mitglieder des Mittelbaus in das Gremium gewählt. Hinzu kommen 19 Mitglieder qua Amt: Der Rektor, die vier Prorektoren, die zwölf Dekane der Fakultäten, die Kanzlerin sowie die Gleichstellungsbeauftragte.

Die Wahl zum Stura findet in diesem Jahr erst von Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. Juli, statt. Parallel dazu stimmen die Studenten in zwei Urabstimmungen über die geplante Kooperation mit VRN-Nextbike sowie über ein mögliches landesweites Semesterticket ab.