Heidelberg. (dns) Mit dem aktuellen Heidelberger Semesterticket kann man kostenlos bis nach Würzburg fahren, aber schon für eine Tour ins deutlich nähere Karlsruhe muss ein Fahrschein gekauft werden. Das könnte sich bald ändern: Die Studentenvertretungen in Baden-Württemberg haben eine Initiative für ein landesweites Semesterticket angestoßen. Aktuell wird dazu eine Online-Befragung gemacht, noch bis 29. April kann man sich unter www.semesterticket-bw.de daran beteiligen. Der Entwurf für das landesweite Ticket sieht vor, dass Studenten in Zukunft zwischen drei Optionen wählen können:

> Die Minimallösung: Schon jetzt gilt: Wer sich als Heidelberger Student kein Semesterticket kauft, zahlt trotzdem 26 Euro im Halbjahr als Solidarbeitrag und darf dafür werktags ab 18 Uhr sowie am Wochenende den Nahverkehr in der Stadt nutzen. Künftig würde sich dieses Modell auf das ganze Land ausweiten, dafür wären jedoch insgesamt rund 98 Euro pro Semester fällig.

> Die lokale Lösung: Zusätzlich dazu können Studenten weiter das lokale Semesterticket kaufen. Im bisherigen Gültigkeitsbereich könnten sie dann rund um die Uhr kostenlos fahren, abends und am Wochenende in ganz Baden-Württemberg. Der Preis dürfte in Heidelberg bei etwa 170 Euro liegen, zusätzlich zum Solidarbeitrag.

> Die Maximallösung: Die dritte Option ermöglicht die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im ganzen Land zu jeder Zeit - und würde pro Semester zusätzlich knapp 200 Euro kosten, insgesamt also rund 470 Euro.

Wenn sich im Sommer bei Urabstimmungen an allen Hochschulen und Unis im Land die Studenten für ein solches Ticket aussprechen, könnte es im Sommersemester 2019 eingeführt werden.