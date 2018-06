Vergangene Woche war die Gruppe um Linda Behrisch, Evein Obulor und Dozentin Anne-Marie Parth (3., 4. und 5. v.l.) mit dem Raumfänger am Neuenheimer Marktplatz. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Der Ton in Deutschland ist rauer geworden, Teile der Gesellschaft verstehen sich nicht mehr: Alte und Junge leben in verschiedenen Welten, Linke und Liberale verstehen nicht, wie man Rechtspopulisten wählen kann, und Arme und Reiche driften auseinander. Das ist zumindest der Eindruck, den eine Gruppe von Heidelberger Politikstudenten nach der Bundestagswahl hatte. "Wir waren alle relativ gefrustet", erinnert sich Evein Obulor.

Doch die angehenden Politologen wollten sich mit der Analyse nicht abfinden, sondern dem etwas entgegensetzen. Sie waren sich einig: "Wir wollen wieder mit den Menschen ins Gespräch kommen."

Aus dieser Diskussion ist in kurzer Zeit die Veranstaltungsreihe "Wie wir reden" geworden. Seit April widmet sie sich sieben Konfliktlinien, die die Politikstudenten in der Gesellschaft ausgemacht haben: Jung-Alt, Offline-Online, Frau-Mann, Arm-Reich, Rechts-Links, Wir-Ich sowie Bürger-Staat. Dazu gibt es je zwei Veranstaltungen: Bei der ersten geben Experten ihre Einschätzung zum Thema, sie findet meist in Hörsälen statt.

Dabei gibt es schon eine Diskussion, aber vor allem bei den Folgeterminen - je eine Woche später - suchen die Studenten den Austausch mit allen Bürgern. Da sind sie mit dem Raumfänger, dem aufblasbaren Zelt des Deutsch-Amerikanischen Institutes, unterwegs - und verlassen bewusst den universitären Kontext. "Das ist tatsächlich die größte Herausforderung, aus unserer Blase herauszukommen", erklärt Linda Behrisch, die das Projekt mit Obulor initiiert hat.

So seien bei den vier Komplexen, die bis jetzt behandelt wurden, vor allem Studenten gekommen. "Außer bei der Veranstaltung zu Frau-Mann. Da sind wir mit dem Raumfänger am Anatomiegarten auf große Resonanz gestoßen", so Behrisch.

"Und wir sind tatsächlich mit vielen Älteren ins Gespräch gekommen", fügt Obulor hinzu, "gerade ältere Frauen können ganz anders über Sexismus reden als wir."

Darum geht es den Studenten: Perspektiven zusammenbringen, Problemen gemeinsam begegnen. Dabei sind sie durchaus selbstkritisch, wie viel sie wirklich bewegen: "Die, die mit uns reden, sind ja nicht die, die Hassrede im Internet verbreiten", so Behrisch. "Wir wissen, dass wir Heidelberg jetzt nicht revolutionieren können, aber vielleicht können wir Denkanstöße geben", meint Obulor.

Die Ergebnisse der 14 Veranstaltungen halten die Studenten in einem Video fest, das am Ende veröffentlicht wird. Für die 28 Studenten, die teilnehmen, gibt es außerdem zwei Leistungspunkte fürs Studium. Das Institut für Politische Wissenschaft unterstützt das Format und hat es als Seminar aufgenommen, Dozentin Anne-Marie Parth stand gleich dahinter.

Einen Höhepunkt der Reihe erwarten die Studenten morgen: Da kommt um 18 Uhr Prof. Cas Mudde in die Aula der Neuen Uni, um (auf Englisch) zu diskutieren, wie man das Volk vor Links- und Rechtspopulisten schützen kann.

Der niederländische Politikwissenschaftler forscht seit Jahrzehnten zu Extremismus, berät unter anderem das Europäische Parlament und veröffentlicht regelmäßig Artikel in großen Zeitungen. Der Eintritt ist frei.

Info: Die Initiatorinnen von "Wie wir reden" freuen sich auch außerhalb von Veranstaltungen über Feedback. Am besten erreicht man sie per E-Mail an lehre.vervielfalten@posteo.de